BELİRTİLER SONRASI DETAYLI TETKİKLER YAPILDI

Z.A. isimli kadın, geçtiğimiz ay rahatsızlanarak İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. İlk muayenenin ardından yapılan tedaviye rağmen şikayetleri geçmeyince, hastadan beyin omurilik sıvısı (BOS) örneği alındı.

NUMUNELER İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Elde edilen örnekler, kesin tanı konulabilmesi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı'na gönderildi. Laboratuvarda yapılan ileri düzey testlerde, hastanın beyin dokusunda Creutzfeldt-Jakob hastalığına işaret eden bulgulara rastlandı.

TEDAVİ İZOLE ALANDA SÜRÜYOR

Sonuçların ardından hasta, bulaş riskine karşı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin Palyatif Ünitesi'nde özel olarak ayrılmış izole bir alana alındı. Sağlık ekipleri, hastanın durumunu yakından izlerken, temaslı kişilere yönelik önlem protokollerinin de devreye alındığı belirtildi.

Öte yandan, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nün konuyla ilgili inceleme başlattığı ve gerekli sağlık önlemlerinin alınarak sürecin titizlikle takip edildiği bildirildi.