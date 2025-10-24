Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'nın Aksu ilçesinde yenileme çalışmaları süren Aksu Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarete Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu ve Kemal Çelik, Sağlık İl Müdürü Behzat Özkan ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin eşlik etti.'



ANTALYA SAĞLIK TURİZMİNİN BAŞŞEHRİ



Bakan Memişoğlu, Antalya'nın 47 hastanesi, üniversiteleri ve eğitim-araştırma altyapısıyla Türkiye'nin örnek sağlık illerinden biri olduğunu vurguladı. 'Buraya sağlık bahçeleri de yapıyoruz. Yatırımlarımızı artırıyor, altyapıyı güçlendiriyoruz' dedi. Aksu'daki incelemede sigarayla mücadeleye değinen Bakan, aile hekimliklerinde sigara bırakma birimleri kurulduğunu bildirdi. Birimlerde danışmanlık ve ilaç desteği verileceğini ifade etti.









MEYDANLARA, ÇARŞILARA İNİYORUZ



Memişoğlu, mobil sağlık üniteleriyle sigara bırakma hizmetlerinin meydanlara taşındığını belirterek, 'Sadece bizim değil, herkesin çabası gerekir. Türkiye'nin tütün kullanımında bilinç oluşturmasını bekliyoruz' diye konuştu. Son bir yılda sigara bırakma polikliniklerinin yüzde 80 artırıldığını, sayısının 2 kata çıkarıldığını kaydeden Bakan, 'Toplumumuzdan sağlıklarını korumak için destek bekliyoruz. Sigara içen herkes bırakmak istiyor. Zamanını kolluyor. Şimdi değilse ne zaman? Sağlık birimlerini gördükleri zaman gitsinler, 'Ben sigara içiyorum, zamanı şimdi olduğuna inanıyorum' desinler. Sigarayı bırakın. Çocuklarınız, bedeniniz, sağlığınız için ertelemeyin. Biz Sağlık Bakanlığıyız, Hastalık Bakanlığı değil.' dedi.













Kaynak: RSS