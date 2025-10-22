Covid-19, yeni varyantlarla yeniden gündeme gelirken, Alanya'daki sağlık kurumlarında hareketlilik dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son haftalarda başta üst solunum yolu enfeksiyonları olmak üzere hastanelerin acil servislerine yapılan başvurular ciddi oranda arttı. Bu vakaların büyük bölümünde Covid-19 tespit edildiği bildirildi.

YENİ VARYANTLARIN BELİRTİLERİ FARKLILIK GÖSTERİYOR

Uzmanlar, yeni varyantların belirtilerinin klasik Covid-19 semptomlarından ayrıldığını belirtiyor. Nimbus varyantında şiddetli boğaz ağrısı ön planda olurken, Stratus varyantı ise özellikle çocuklarda sindirim sistemi sorunlarıyla kendini gösteriyor. Stratus'un bazı vakalarda bağırsakları da etkileyebildiği bildiriliyor. Enfekte olan sağlıklı bireylerde genellikle hafif ateş, burun akıntısı, geniz akıntısı gibi semptomlar görülüyor. Ancak bağışıklık sistemi zayıf kişilerde nefes darlığı, yüksek ateş ve balgamlı öksürük gibi ciddi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

JAPONYA'DAKİ ARAŞTIRMA UYARIYOR

Japonya'da 46 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, vücut direnci zayıf bireylerde Covid-19'a bağlı ölüm riskinin 5,75 kat daha yüksek olduğu ortaya kondu. Bu kapsamda uzmanlar, dengeli beslenme, yeterli uyku ve D vitamini takviyesinin önemine dikkat çekiyor. Öte yandan, Alanya'daki sağlık kuruluşları, artan başvurulara karşı acil servis kapasitesini genişletmeye başladı. Sağlık otoriteleri, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske kullanımını yeniden gündeme alırken, vatandaşların semptom göstermeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları çağrısında bulunuyor.