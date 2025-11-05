Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Eğitim Kliniği’nde eğitimini tamamlayan Dr. Ahmet Güllüoğlu, kurumların cerrahi alandaki ilk uzman doktoru unvanını aldı. 2021 yılında başladığı ihtisas eğitimini başarıyla bitiren Dr. Güllüoğlu, uzmanlık sınavından da geçerek görevine “uzman doktor” olarak devam etme hakkı kazandı.

“KLİNİĞİMİZİN İLK UZMANINI YETİŞTİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Alparslan Deniz, törende yaptığı konuşmada, kliniğin ilk uzman mezununu vermenin mutluluğunu dile getirdi. Deniz, “Gece gündüz demeden dört yıl boyunca büyük bir özveriyle çalışan genç asistanımız, bugün eğitim sürecini tamamlayarak uzman olmaya hak kazanmıştır. Kliniğimizin ve cerrahi alanın ilk uzmanını yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Diğer asistanlarımızı da sağlık ordusuna kazandırmak için aynı azimle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Törenin ardından Dr. Ahmet Güllüoğlu’na meslek hayatında başarı dileklerinde bulunuldu. Öte yandan, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ALKÜ’nün sağlık alanındaki akademik çalışmalarını artırarak sürdürdüğü belirtildi.