Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında sabah saatlerinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda U.K.Y., A.A., H.T.A., H.A., Y.Y., B.G., A.E. ve B.G. isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

RÜŞVET AĞI VE MAL VARLIĞI DEVRİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, daha önce tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’le bağlantılı para ve mal devri yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, lüks araçlar, altın, döviz ve saat alışverişi üzerinden kurulan bir rüşvet ağı içinde yer aldığı belirlendi.

ALTIN TRANSFERİ VE LÜKS ARAÇLARLA RÜŞVET ZİNCİRİ

Dosyada yer alan bilgilere göre, şüphelilerden U.K.Y.’nin Gökhan Böcek’in getirdiği dövizleri kuyumculuk üzerinden “altın transferi” olarak gösterip hesaplara aktardığı, A.A. ve H.T.A.’nın ise Böcek’in sevgilisi olduğu iddia edilen M.K.’nın adına kayıtlı Audi marka aracın satışında rol aldığı saptandı. Ayrıca H.A.’nın Aksu’daki bir taşınmazı herhangi bir ödeme yapılmadan Böcek’e devrettiği, ABB Özel Kalem Müdürü Y.Y.’nin rüşvet karşılığı lüks marka bir saat temin ettiği, B.G.’nin bu saatin tedarikini sağladığı, A.E.’nin ise döviz bürosuna yatırılan 10 milyon lirayı elden rüşvet olarak ilettiği belirlendi. Belediye mühendisi B.G.’nin adına kayıtlı lüks aracın da kaynağı belirsiz parayla alındığı tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ İŞ İNSANI, 1’İ BELEDİYE GÖREVLİSİ

Operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'sinin iş insanı, birinin ise belediye görevlisi olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

GÖNÜL İLİŞKİSİ DETAYI DOSYAYA GİRDİ

İddiaya göre soruşturma dosyasında adı geçen M.K.’nın savcılığa verdiği ifadede, Muhittin Böcek ile gönül ilişkisi yaşadığını, Böcek’e ait lüks dairede ücretsiz oturduğunu ve Böcek’in kendisine iş ayarladığını söylediği öğrenildi. M.K., Böcek’in hediye ettiği lüks marka saati savcılığa teslim etti.