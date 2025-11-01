Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu bulunan Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ölü bulundu. Sabah saatlerinde yapılan rutin kontrolde, Özer'in tek kişilik hücresinde banyoda asılı halde olduğu tespit edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ ANCAK KURTARILAMADI

Cezaevi görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özer'e müdahalede bulundu. Ancak yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

THODEX SKANDALININ MERKEZİNDEYDİ

Kripto para platformu Thodex'in kurucusu olan Faruk Fatih Özer, 2021 yılında yurt dışına kaçtıktan sonra 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmış ve Türkiye'ye iade edilmişti. Hakkında 'suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, Özer'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili olarak cumhuriyet savcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Öte yandan cezaevi yönetimi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için güvenlik kamerası kayıtlarının ve görevli ifadelerinin incelendiğini açıkladı.