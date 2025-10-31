Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak 2025'te Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Emir Aras ve Sedat Gülener'i 34 çocuğun ölümünden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı sanıklar, diğer 44 kişinin ölümünden dolayı müebbet hapis cezası aldı. Cezalarda indirim yapılmadı.









YOĞUN GÜVENLİK ALTINDA DURUŞMA



Duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda özel olarak hazırlanan salonda gerçekleştirildi. 20'si tutuklu 32 sanık, yangında yaralananlar, hayatını kaybedenlerin aileleri, sanık yakınları ve avukatlar salonda yer aldı. Güvenlik güçleri salonun içi ve çevresini kuşattı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. SEGBİS ile kaydedilen duruşmanın dördüncü gününde sanıklar ve avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu. Sanıklara 'çocuğa ya da kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye ve kadına karşı kasten öldürme' suçunun delaletiyle 'ihmali davranışla kasten öldürme' ve 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından ek savunma hakkı verildi.









ERGÜL ÇİFTİNİN SAVUNMASI



Tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül, 'Çok üzgünüm, eski savunmalarımı tekrar ediyorum. Hasbelkader çıktık o gece. Başka eklemek istediğim bir şey yok' dedi. Otel sahibi Halit Ergül ise 'Kiracısı olduğum bu otelde yangın yükünü artıracak hiçbir yapısal değişiklik yapmadım. Tüm çalışanları tanımam mümkün değil, bazılarını ilk kez burada tanıdım' şeklinde savunma yaptı. Ergül, denetim sorumluluğunun Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu belirterek 'Eksiklik olduğu halde bana iletilmedi. Denetimlerde görmedikleri eksiklikleri benim fark etmem mümkün değildi. Keşke beni de kapatsalardı da bu olay hiç yaşanmasaydı' diye konuştu.







AVUKATLARDAN TAHLİYE VE BERAAT TALEBİ



Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in avukatları suçlamaları reddederek müvekkillerinin tahliyelerini ve beraatlerini istedi.



