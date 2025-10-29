ÇÖKME OLAYI VE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde yer alan 7 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama köpekleri ve dinleme cihazlarıyla enkazda yoğun çalışma başlattı. İlk olarak 12 yaşındaki Emir Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Ardından baba Levent Bilir ve 14 yaşındaki Nisa Bilir de enkazdan çıkarıldı. Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir sağ kurtarıldı. Anne Emine Bilir'e ulaşmak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

BİNA VE YAKIN ÇEVRESİNDE TEDBİRLER

Çöken binanın altında bir eczane bulunduğu, binanın 2012 yılında ruhsat, 2013 yılında ise iskan aldığı öğrenildi. Binanın yakınlarında metro inşaatı olduğu ve çökme nedeninin bu etkenlerle birlikte araştırıldığı belirtildi. Olay sonrası çevredeki 9 bina tedbir amacıyla tahliye edilerek mühürlendi.

YETKİLİLERİN AÇIKLAMALAR

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, binanın çökme nedeninin henüz belirlenemediğini, önceliğin enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak olduğunu söyledi. Vali Aktaş, '375 kişilik ekip çalışıyor. Çalışmalar boyunca herhangi bir risk tespit edilmemesine rağmen çevredeki 9 binayı tedbiren boşalttık,' dedi. Öte yandan, ANKA Arama Kurtarma Derneği Başkanı Murat Altunorak, binanın sol tarafında yaşanan ani bir çökmenin yapısal zayıflıktan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN ANLATIMLAR

Mahalle sakinleri sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle binanın yıkıldığını söyledi. Bölgedeki vatandaşlar, çökme sonrası ilk olarak kendi imkanlarıyla enkaza koşarak yardıma çalıştıklarını anlattı. Metro hattı inşaatının binaların altından geçtiğini belirten bazı komşular, uzun süredir binaların kontrol edildiğini ifade etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yapılan incelemelerde binanın 175 metrekarelik bir alana sahip olduğu, dört bağımsız bölümden oluştuğu ve '7 katlı betonarme işyeri ve mesken' olarak tescillendiği öğrenildi. Yetkililer, hem yapı denetim kayıtlarını hem de olası zemin etkilerini araştırıyor.

Öte yandan, arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Enkazdan çıkarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.