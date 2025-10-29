Antalya'nın Kemer ilçesinde eski Belediye Başkanı Mustafa Gül, bir esnafın şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen operasyon, 'nüfuz ticareti' ve 'dolandırıcılık' suçlamalarını gündeme getirdi. Esnafın beyanları, eski başkanın dava sürecine müdahale iddialarını ortaya koydu.

10 BİN DOLARLIK ANLAŞMA İDDİASI

İddiaya göre Kemer'de iki işletmesi bulunan esnaf M.N.A., Mustafa Gül'ün kendisiyle irtibat kurarak iş yerlerinden biriyle ilgili devam eden davaya dair yardım teklifinde bulunduğunu belirtti. Gül'ün, davada rapor hazırlayacak bilirkişiyi tanıdığını öne sürerek, 'olumlu rapor' için 10 bin dolar talep ettiği, bunun 500 dolarını peşin aldığı iddia edildi. Esnaf, paranın geri kalanının raporun yazılmasının ardından isteneceğini, aksi halde olumsuz sonuçlarla karşılaşacağı yönünde uyarıldığını beyan etti. Ayrıca Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini söyleyen M.N.A., tedirginlik duyduğunu belirterek savcılığa başvurdu.

SERİ NUMARALI PARALARLA OPERASYON

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla esnafın seri numaraları alınmış banknotları teslim etmesinin ardından Gül'ün adresine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda seri numaraları alınmış paralar ele geçirildi.

GÜL 'NÜFUZ TİCARETİ' VE 'DOLANDIRICILIK'TAN GÖZALTINDA

Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 'nüfuz ticareti' ve 'dolandırıcılık' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, soruşturmanın Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğü, dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin ilerleyen günlerde açıklanacağı öğrenildi.