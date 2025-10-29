Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi'nde çöken 7 katlı binanın enkazından gelen haber, ülkeyi yasa boğdu. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın açıklamasıyla, enkaz altında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden 12 yaşındaki Muhammed Emir Bilir'in cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Ekipler, ailenin diğer üyelerine ulaşmak için yoğun çaba harcıyor.

ENKAZDAKİ AİLE ARANIYOR

Ekiplerin çalışmaları sırasında enkazdan zaman zaman sesler duyuldu. Alan çevresinde sessizlik anonsları yapılarak dinleme çalışmaları yoğunlaştırıldı. Kurtarma ekipleri, yaşam koridoru oluşturarak iki noktada çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz altında Levent Bilir (44), eşi Emine Bilir (37) ve çocukları Nisa (14) ile Dilara Bilir'in (18) bulunduğu öğrenildi. Ailenin binada kiracı olarak yaşadığı belirtildi.

9 BİNA TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ

Çökmenin ardından çevredeki binalarda da inceleme yapıldı. Gebze Kaymakamlığı ve belediye ekipleri, yıkılan binanın çevresinde bulunan 9 binadaki vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. Söz konusu binalar zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

'YIKIMIN NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL'

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, olay yerinde yaptığı açıklamada, yıkımın nedenine ilişkin kesin bir bilgi bulunmadığını söyledi. Aktaş, 'İlk önceliğimiz enkaz altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmak. Binada yaşayanlar var ancak teyit edebildiğimiz 5 kişi bulunuyor' dedi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise binanın 2012 yılında ruhsat, 2013 yılında ise iskan aldığını belirterek, 'Binada 3 dubleks daire ve altında eczane bulunuyor. Aile ikinci katta oturuyordu' dedi.

'SOL TARAF ÇÖKMÜŞ'

ANKA Arama Kurtarma Derneği Başkanı Murat Altunorak, ön incelemelere göre binanın sol kısmında meydana gelen çökmenin yapısal dengesizliğe yol açtığını ifade etti. Altunorak, 'Kolon ve kirişlerin büyük kısmı ayakta. Ancak bir katın düzgün yapılmadığını gözlemliyoruz. Zeminden kaynaklı bir çökme olsaydı, görüntü farklı olurdu' dedi.

MAHALLELİ: 'METRO ÇALIŞMASI BİNALARI ETKİLİYOR'

Yıkılan binanın yakınında oturan Hasan Durubaba, bölgede süren metro inşaatına dikkat çekerek, 'Binalarımızın altından metro geçiyor. Her 15 günde bir gelip eğilme olup olmadığını kontrol ediyorlar. Bizim binalarımıza da işaret yapıştırdılar' dedi.

'İNŞALLAH BİR MUCİZE OLUR'

Enkaz altında kalan Levent Bilir'in kardeşi Rabia Bilir, olay yerinde yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamadı. Bilir, 'Evde ağabeyim, yengem ve 3 yeğenim vardı. En küçüğü Emir'di. O binanın devrildiği tarafta kalıyordu. İnşallah bir mucize olur' dedi.