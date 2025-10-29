Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi'nde yaşanan bina çökmesi, bölgeyi hareketli saatlere sürükledi. 5 katlı bir binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI: '5 KİŞİ ENKAZ ALTINDA OLABİLİR'

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, olay yerinde yaptığı açıklamada, binada toplam iki aileden oluşan 7 kişinin yaşadığını, ancak ulaşılan bilgilere göre 5 kişinin enkaz altında olabileceğini söyledi. Büyükgöz, 'Mal sahibinin şehir dışında olduğu bilgisine ulaştık. Şu an 5 kişinin enkaz altında olma ihtimali var. Diğer katlar boşmuş. Alt katta yer alan eczane ise sabah saatlerinde kapalıydı' ifadelerini kullandı.

'METRO ÇALIŞMASI ETKİLİ OLMUŞ OLABİLİR'

Binanın 1999 depreminden sonra inşa edilmiş olabileceğini belirten Büyükgöz, çökme nedeninin araştırıldığını ifade etti. 'Alanda metro çalışması var. Çökmenin bu çalışmayla bağlantısı olup olmadığını araştırıyoruz. Önceliğimiz enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak' dedi. Çöken binanın yıkılmadan önceki görüntüleri de ortaya çıktı. Altında bir eczanenin bulunduğu binanın dış cephesinin yeni olduğu dikkat çekti. Görüntülerde binanın çevresinde devam eden inşaat ve altyapı çalışmalarının da olduğu görüldü.

'BİNADA İKİ KATLI DÜKKÂN BULUNUYORDU'

Yetkililer, binanın aslında 7 katlı olduğunu, bunların 5 katının daire, 2 katının ise ticari alan olarak kullanıldığını belirterek, 'İlk belirlemelere göre 5 kişinin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Bölgede süren metro çalışmasının çökmede etkili olabileceği değerlendiriliyor' açıkladı.