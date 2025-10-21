İstanbul Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda kaykay malzemesi almak isterken bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında karar çıktı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen altıncı duruşmada mahkeme heyeti, dört sanıktan ikisini 'çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer iki sanık ise delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Aile ve kamuoyunun yakından takip ettiği dava, trajik olayın üzerinden dokuz ay sonra son buldu.

Olay, 24 Ocak 2025 sabahı saat 08.25'te yaşandı. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışmasının ardından pazara yöneldi. Görgü tanıklarına göre, sanık B.B. tarafından beş yerinden bıçaklanan Minguzzi, aynı anda U.B. tarafından tekmelenerek yere yatırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek 9 Şubat'ta hayatını yitirdi. Savcılık mütalaasında B.B. ve U.B. için 'çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan ceza istenirken, M.A.D. ve A.Ö.'nün olaya yardım ettiği iddia edilmişti. Mahkeme, pişmanlık indirimi uygulamadan B.B. ve U.B.'ye 24'er yıl hapis cezası verdi. Diğer iki sanık ise delil yetersizliği nedeniyle beraat ederek tahliye edildi.







MAHKEME SALONUNDA GERGİN ANLAR YAŞANDI



Duruşma sırasında gerginlik zaman zaman tırmandı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, beraat eden sanıklardan A.Ö.'nün avukatının, 'Ahmet'in yanında olması onun talihsizliğiydi' sözleri salonda büyük tepki çekti. Bu ifade üzerine izleyiciler ve aile yakınları öfkeyle tepki gösterdi. O esnada kadın avukat dengesini kaybedip yere düştü; kısa sürede toparlanarak savunmasına devam etti. Kararın açıklanmasının ardından aile üyeleri ve vatandaşlar, mahkeme önünde toplanarak 'adalet' çağrısı yaptı. Mattia'nın ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, süreçte kamera kayıtlarının silinmesi gibi ciddi delil kayıplarına dikkat çekmiş, soruşturmanın şeffaflığına yönelik endişelerini dile getirmişti.





