İstanbul'da yürütülen geniş çaplı yasa dışı bahis soruşturmasında devasa boyutlarda para transferi tespit edildi. Paribu ve Papara gibi dijital finans platformları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin toplam tutarının 3 milyar 665 milyon lirayı aştığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 25 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

807 İŞLEMLE 1,2 MİLYAR LİRA TRANSFER EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada, http://www.paribahis849.com uzantılı yasa dışı bahis sitesine yönelik mali inceleme yapıldı. 2023 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde bu site üzerinden para transferi yapan kullanıcıların hesaplarında toplamda 807 işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin lira gönderildiği tespit edildi.

DİJİTAL FİNANS PLATFORMLARI İNCELEME ALTINDA

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK iş birliğiyle yürütülen teknik ve mali incelemelerde; Paribu Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., Papara Elektronik Para A.Ş. gibi kuruluşların HTS kayıtları ve finansal hareketleri mercek altına alındı. Yapılan analiz sonucunda yasa dışı bahis ağına bağlı olduğu belirlenen 14 kişilik ve 9 kişilik iki ayrı grubun organize şekilde hareket ettiği ortaya çıktı. İki grubun toplamda gerçekleştirdiği işlem hacminin 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 lira olduğu saptandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON: 15 GÖZALTI

Elde edilen delillerin ardından İstanbul merkezli olmak üzere çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ederken, firari durumda olan 10 kişi için yakalama çalışmaları sürdürülüyor. Öte yandan, soruşturma kapsamında dijital finans kuruluşlarının yasa dışı bahis trafiğine dolaylı yoldan nasıl dahil olduğu da detaylı şekilde inceleniyor. Savcılığın, platformların denetim ve raporlama yükümlülükleri konusundaki ihmallerini araştırdığı öğrenildi.