Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın resmi olmayan sonuçlara göre zafer kazanmasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erhürman'ı tebrik etti. Erdoğan, Türkiye'nin KKTC'nin egemenlik haklarını her platformda savunmaya devam edeceğini vurguladı.







Erdoğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti; '' Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz.''









Kaynak: RSS