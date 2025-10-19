Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 63,28'ini alarak ilk turda seçimi kazandı. Bu sonucun ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düşük katılım oranını gerekçe göstererek KKTC parlamentosuna seçim sonuçlarını reddetme ve Türkiye'ye katılma çağrısında bulundu.





BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI



Seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Devlet Bahçeli, katılım oranının düşüklüğünü eleştirerek seçim meşruiyetinin tartışmalı hale geldiğini savundu. 'KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu açıklanmış olsa dahi, KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli, Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır,' ifadelerini kullandı.



