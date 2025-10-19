Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde Tufan Erhürman, resmi olmayan sonuçlara göre 50+1 barajını aşarak zafer kazandı. Geçerli oyların yaklaşık yüzde 63'ünü aldığı bildirildi.

Seçim, 218.313 kayıtlı seçmenin bulunmasıyla tamamlandı ve oy verme işlemleri 777 sandıkta gerçekleşti. Sayımın ardından, 735 sandığın açıldığı ve resmi açıklamanın buna göre yapılacağı bildirildi. Erhürman'ın oy oranı ilk açıklamalara göre yaklaşık yüzde 63,28 olurken, görevdeki cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yüzde 35,27 civarında kaldı. Bu durum, ikinci tura gerek kalmadan Erhürman'ın seçimi kazanmasını sağladı.







YARIŞAN ADAYLAR VE ÖNE ÇIKANLAR

Seçimde toplam yedi aday yarıştı. Bu adaylardan beşi bağımsızdı. Oy pusulasında yer alan isimler şunlardı: Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi - CTP), Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran, Mehmet Hasgüler, İbrahim Yazıcı ve Hüseyin Gürlek (bağımsızlar); mevcut cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bağımsız aday olarak yarıştı.

ERHÜRMAN'IN İLK SÖZLERİ

Erhürman, zafer açıklamasında dış politikada Türkiye ile yakın istişare içinde olunacağını ifade etti. 'Dış politika elbette Türkiye'yle yakın istişareyle yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın,' sözlerini kullandı. Bu ifade, yeni dönemde Türkiye ile ilişkilere önem verileceğinin işareti olarak dikkat çekti.