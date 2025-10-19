Kaynak: RSS

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşarak, bu prestijli organizasyondaki üçüncü dünya şampiyonluğunu kazandı. Bu başarı, Türk motosiklet sporunun tarihindeki önemli kilometre taşlarından biri olarak kaydedildi.2025 sezonunun 12. ve son yarışı olan İspanya Jerez ayağında, Razgatlıoğlu şampiyonluk matematiğini lehine çevirdi. Cumartesi günkü Superpole Yarışı'nda Nicolo Bulega'nın galibiyetiyle puan farkı 34'e inse de, Razgatlıoğlu'nun ikinci sırayı alması avantajını korudu. Pazar günü koşulan ana yarışlarda ise Türk pilot, sadece üç puan toplaması yeterli olurken, rakiplerine karşı üstünlüğünü sürdürdü. Bulega'nın Ducati'si güçlü bir mücadele verse de, Razgatlıoğlu'nun BMW M 1000 RR ile sergilediği tutarlılık şampiyonluğu getirdi. Sezon boyunca 36 yarışta toplamda 21 zafer alan Razgatlıoğlu, 41 puanlık liderliğini finalde pekiştirdi.Toprak Razgatlıoğlu, daha önce 2021 ve 2024 sezonlarında elde ettiği şampiyonluklara 2025'teki bu başarıyı ekleyerek üç kez dünya şampiyonu oldu. BMW ile geçirdiği ikinci sezonunda, Phillip Island'daki zorlu başlangıçtan sonra Magny-Cours'ta rekorlar kıran Razgatlıoğlu, Estoril'de farkı açmıştı. Rakibi Bulega'nın Cremona'daki hat-trick'ine rağmen, Türk pilotun odaklanmış sürüşü sezonun dönüm noktalarını belirledi. Yarış sonrası açıklamasında Razgatlıoğlu, 'Odaklanıp geçmişi unuttuğumda zaferler geldi' diyerek sezonun zorluklarını vurguladı.