İstanbul'dan Alanya'ya tayin edilen bir akademisyen, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, aracının şanzıman tamiri sırasında yaşadığı olumsuz deneyimi anlattı. 2020 model aracının tamiri için gittiği sanayi sitesinde önce 2 bin TL olarak belirtilen masrafın, yarım saat içinde 3 bin 500 TL'ye çıkarıldığını söyledi.

'ESKİSİ GİBİ OLMADI'

Tamir sonrası aracında sorunların devam ettiğini belirten akademisyen, yapılan işin kalitesizliğinden şikâyet etti. Aracının eski performansına ulaşmadığını dile getiren akademisyen, 'Bu gidişle sıfırını almak daha mantıklı' ifadelerini kullandı. Alanya sanayi sitesindeki denetimsizliği gündeme taşıyan paylaşımında, 'Herkes bir yol tutturmuş gidiyor, ne denetleyen var ne hesap soran' diyerek tepkisini dile getirdi. Akademisyenin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

GENİŞ DESTEK BULDU

Paylaşımın ardından birçok kullanıcı benzer sorunları yaşadığını belirterek destek mesajları gönderdi. Bazı kullanıcılar, Alanya'da sanayi hizmetleriyle ilgili fiyat belirsizliği ve hizmet kalitesizliğinin uzun süredir devam ettiğini iddia etti. Öte yandan, gelen şikâyetler üzerine yerel yetkililerin sanayi sitelerinde denetimleri sıklaştırması yönünde çağrılar yapılmaya başlandı. Akademisyenin paylaşımı, şehir dışından gelen vatandaşların yerel hizmetlere duyduğu güvensizliği de bir kez daha gündeme taşıdı.