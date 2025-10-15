Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde iki genç kızın sokak ortasında kavga ettiği anların sosyal medyada paylaşılması, kentte geniş yankı uyandırdı. Olayla ilgili açıklama yapan AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Ersoy, gençlere sağduyu çağrısında bulunarak, 'Gençliğimizin enerjisini kavgaya değil, ülkemizin geleceğine yönlendirmesi gerekiyor' dedi.





Ersoy, açıklamasında gençlerin bu tür davranışlardan uzak durması gerektiğini belirterek, ''Bugün Alanya'mızın Konaklı Mahallesi'nde iki genç kızımızın sokak ortasında kavga ettiği yönündeki haber, bizleri derinden üzmüştür. Gençlerimizin böylesi davranışlar içinde görülmesi, toplumumuzun köklü değerleriyle ve bizlere miras bırakılan kardeşlik anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Bizler, AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları olarak her daim sevgi, saygı, birlik, kardeşlik ve hoşgörü temelinde bir gençlik anlayışını savunuyoruz. Bizim gençliğimiz; öfkesine yenik düşmeyen, sorunlarını konuşarak çözen, ahlaklı, üretken ve topluma faydalı bireylerden oluşmalıdır. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan gençlik; kavga eden değil, ülkesine katkı sunmak için omuz omuza veren bir gençliktir. Bu nedenle tüm genç kardeşlerimize sesleniyorum: Gelin,izle, enerjimizi kavgaya değil, ülkemizin geleceğini inşa etmeye harcayalım. Gelin, siyasetin birleştirici ve dönüştürücü gücüyle Alanya'mız ve Türkiye'miz için üretelim, fikirlerimizi ortaya koyalım'' dedi.





AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Ersoy yaptığı yazılı açıklamanın devamında şunları akydetti; ''AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları olarak kapımız tüm gençlere sonuna kadar açıktır. Bizim gayemiz; vatanını seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, aynı zamanda çağın gerekliliklerini bilen ve geleceğe umutla bakan bir gençlik yetiştirmektir. Gençlik kolları olarak, mahalle teşkilatlarımızla birlikte 'Mahallede Genç İZ' programlarını yürütüyor, gençlerimizi bir araya getirip sosyal sorumluluk ve kültürel etkinliklerle destekliyoruz. Ayrıca yeni seçmen birimimiz aracılığıyla genç kardeşlerimize okul öncesi motivasyon ve eğitim dönemlerinde destekler sağlıyor, onların bilgi ve bilinçle topluma katılmalarını teşvik ediyoruz. Üniversite teşkilatımız ile üniversiteli kardeşlerimize öncelikle Alanya'yı tanıtıyor, şehrimizin güzelliklerini onlarla birlikte keşfediyor ve toplu buluşmalar düzenliyoruz. Bu çalışmalarımızla amacımız; gençlerimizi hem erdemli bireyler hem de toplumsal sorumluluk sahibi vatandaşlar olarak yetiştirmek ve geleceğe hazırlamaktır. Unutmayalım, birlikte güçlü, birlikte Alanya'yız!.'

