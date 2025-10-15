Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda katıldığı özel yayında Türkiye'nin 5G yol haritasını açıkladı. Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre ülkede yaklaşık 85 milyon mobil telefon kullanıcısı bulunuyor. Ancak bunlardan yalnızca 22 milyonu 5G uyumlu cihaza sahip. Geriye kalan 63 milyon abone ise bu teknolojiye geçmek için telefonlarını değiştirmek zorunda kalacak. Alanya'daki kullanıcılar da bu dönüşümden doğrudan etkilenecek.

ALANYA'DA DA BİNLERCE KİŞİ TELEFONUNU YENİLEMEK ZORUNDA KALACAK

Bakan Uraloğlu, mevcut telefonların sadece dörtte birinin 5G ile uyumlu olduğunu söyledi. 5G teknolojisinden yararlanmak isteyenlerin büyük bir kısmı cihazlarını yenilemek zorunda kalacak. Alanya gibi yoğun nüfuslu ve turizm merkezlerinde bu değişim daha da hızlı yaşanabilir. Özellikle akıllı ulaşım sistemlerinin ve uzaktan sağlık hizmetlerinin altyapısı 5G'ye bağlı olacak. Bu da vatandaşların sadece hız değil, hayatın birçok alanında yeni sistemlere adapte olması anlamına geliyor.

OPERATÖRLERDEN CİHAZ KAMPANYALARI GELEBİLİR

Bakan Uraloğlu, 5G geçiş sürecinde operatörlerin yeni cihazlara yönelik kampanyalar düzenleyeceğini söyledi. Alanya'daki vatandaşlar da, özellikle yaz aylarında artan internet kullanımına karşı bu kampanyalardan faydalanabilecek. Uraloğlu ayrıca, 4.5G kullananların sim kartlarının uyumlu olduğunu, ancak 2G ve 3G kullanıcılarının hem cihazlarını hem sim kartlarını değiştirmeleri gerektiğini açıkladı.

Yeni baz istasyonları sayesinde Alanya'nın merkezden uzak mahallelerinde yaşanan kapsama sorunlarının da 5G ile büyük ölçüde çözüleceği belirtildi. Uraloğlu, 'Pandemi sonrası internetin hayatın her alanına girmesiyle, en uç noktalara kadar erişimi artırmamız gerekiyor. 5G bu konuda büyük katkı sağlayacak' dedi.

SİBER GÜVENLİK GÜNDEMDE

Yüksek hızla birlikte artan risklere dikkat çeken Uraloğlu, 5G ile birlikte siber güvenliğin de daha kritik hale geleceğini söyledi. Bakan, Türkiye'nin bu alanda Avrupa'daki en başarılı ülkelerden biri olduğunu ifade etti. 7/24 çalışan Siber Olaylara Müdahale Merkezi sayesinde milyonlarca IP adresi sürekli olarak denetleniyor. Öte yandan, 6G hazırlıklarının da başladığını duyuran Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin bu süreci kaçırmak istemediğini ve yerli firmalarla birlikte yeni nesil iletişim teknolojilerinde öncü olmak için çalışmalara şimdiden başladığını vurguladı. Alanyalı vatandaşlar ise yeni döneme hazır olup olmadıklarını kontrol etmek için cihaz uyumluluğunu e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.