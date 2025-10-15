Türkiye genelinde Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan yaklaşık 10 milyon kişi, yeni yıldan itibaren sağlık hizmetlerinde büyük riskle karşı karşıya kalıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre, borçlarını ödemeyenler devlet hastanelerinden ücretsiz yararlanamayacak.

ALANYA'DA BİNLERCE KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Alanya'da özellikle mevsimlik tarım işçileri, turizm sektöründe çalışanlar ve işsiz gençler arasında çok sayıda kişinin GSS prim borcu bulunuyor. Sağlık güvencesi olmayan bu vatandaşların borçlarını kapatmamaları halinde kamu hastanelerinden hizmet alamama riski taşıdığı belirtiliyor. Borçların ödenmemesi, birçok kişi için tedavi sürecinde ciddi mağduriyet anlamına geliyor.

BORÇ ÖDENMEDİĞİNDE SAĞLIK HİZMETİ KESİLECEK

SGK mevzuatına göre, prim borcu bulunanların sağlık hizmeti alma hakkı sadece acil durumlar, bulaşıcı hastalıklar ve doğum gibi istisnai hallerle sınırlı kalıyor. Bunun dışındaki tüm tedavi hizmetleri, borcun ödenmemesi halinde durdurulacak. Sağlık hakkını yeniden kazanmak isteyenlerin ise GSS borçlarının tamamını ödemesi gerekiyor.

BORÇLAR E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDİLEBİLİYOR

Vatandaşlar, GSS borç durumlarını e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla sorgulayabiliyor. Özellikle uzun süredir gelir beyanında bulunmayan kişilerde yüksek borçlar birikebiliyor. Bu tür durumlarda borçların tahsili için icra takibi başlatılması da mümkün.

TORBA YASADA YAPILANDIRMA GÜNDEMDE

AK Parti'nin Aralık ayında Meclis'e sunması beklenen yeni torba yasa teklifinde GSS borçlarına ilişkin bir yapılandırma veya af düzenlemesi yer alabileceği iddia ediliyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Borçlu vatandaşlar, olası bir düzenleme için gözlerini Meclis'e çevirmiş durumda. Öte yandan, uzmanlar, prim borcunu ödeyemeyen vatandaşlar için kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Aksi halde sağlık hakkına erişimde yaşanacak kesintiler, toplumun en kırılgan kesimlerini doğrudan etkileyecek.