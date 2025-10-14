Alanya'nın sağlık hizmetlerini güçlendirme çabaları, Ankara'da Bakanlık nezdinde somut adımlara dönüştü. Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun liderliğindeki heyet, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile görüşerek ilçenin taleplerini tek tek iletti.

ALANYA'NIN TALEPLERİ DOSYA DOSYA SUNULDU

Ziyarette, Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, Atay Uslu ve İbrahim Ethem Taş'ın yanı sıra Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker de yer aldı. Heyet, Alanya'daki mevcut sağlık hizmetleri ve gelecekte planlanan yatırımlarla ilgili taleplerini dosya halinde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sundu.

'VERİMLİ VE KAPSAMLI BİR GÖRÜŞME OLDU'

Ziyaretin ardından açıklama yapan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

' Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Milletvekillerimiz Kemal Çelik, Atay Uslu ve İbrahim Ethem Taş, Alanya Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve Serik İlçe Başkanımız Ahmet Söker ile birlikte Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek Antalya ve Alanya'daki sağlık yatırımları üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk.Bakanlığımızın bölgemize yönelik yatırım ve projelerine ilişkin verimli değerlendirmelerde bulunduk.'

SAĞLIK ALTYAPISINA YENİ PROJELER GÜNDEMDE

Heyetin ziyaretinde, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapasitesinin artırılması, yeni sağlık tesislerinin planlaması ve özellikle üniversite-şehir hastanesi entegrasyonunun güçlendirilmesi gibi konuların da gündeme geldiği öğrenildi. Öte yandan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Alanya'ya özel ilgisinin olduğu ve iletilen taleplerin bakanlık nezdinde değerlendirmeye alınacağı belirtildi. İlçedeki sağlık altyapısının iyileştirilmesi için Ankara'dan gelecek yeni yatırımların önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.