Yönetmelikteki değişiklikle belediyelerin ruhsat süreçlerindeki sorumlulukları yeniden çizildi. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularının en geç iki ay içinde sonuçlandırılması zorunlu kılındı. Bu süre aşıldığında süreç doğrudan Bakanlık tarafından devralınacak ve ruhsat resen düzenlenecek. Bakanlık ruhsat verse dahi denetim yükümlülüğü belediyelerde kalmaya devam edecek, denetimsizlik durumunda tüm hukuki ve idari sorumluluk ilgili belediyeye ait olacak.

KONAKLAMA TESİSLERİNE YENİ VE SIKI KRİTERLER

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon ve dağ evi gibi tüm konaklama tesislerinde yapı kullanma izin belgesi ile itfaiye raporunun bulunması artık şart koşuldu. Dış cephe, duvar, zemin, tavan ve çatı kaplamalarının nitelikli malzemeden yapılması, düzenli bakımın aksatılmaması, kesintisiz sıcak-soğuk su temini, merkezi ısıtma ya da klima sistemi bulunması ve tüm alanlarda yeterli havalandırma sağlanması zorunlu hale getirildi.

ÜÇ KATTAN FAZLA BİNALARDA ASANSÖR ZORUNLU OLDU

Müşterilerin kullandığı üç kattan fazla binalarda müşteri asansörü bulundurulması mecburi kılındı. Asansörlerde alarm sistemi ve düzenli havalandırma şartı aranırken, yatak odalarına mutfak veya mutfak nişi yapılmasına artık izin verilmeyecek.

İŞYERLERİNDE ENGELLİ ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ŞARTI

Tüm işyerleri ve ticari işletmeler engelli erişimine uygun hale getirilmek zorunda bırakıldı. Alanya'daki esnaf, otel, restoran ve alışveriş merkezleri kısa süre içinde fiziki düzenlemelerini tamamlayarak erişilebilirlik standartlarını karşılamakla yükümlü olacak.

DEVLET ARAZİLERİNDEKİ BAŞVURULARDA DA BAKANLIK DEVREDE

Hazine arazileri, kamu veya özel mülkiyetteki devlet taşınmazlarında faaliyet gösteren işletmelerin ruhsat başvuruları da iki ay içinde sonuçlandırılacak. Süre aşımı durumunda Bakanlık, Döner Sermaye İşletmesi birim fiyatlarını esas alarak ruhsatı doğrudan düzenleyecek. Ruhsat il müdürlükleri tarafından hazırlanacak ve üç gün içinde ilgili idareye ulaştırılacak.