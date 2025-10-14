Türkiye'de uzun süredir tartışılan yeni iller konusu, nüfus artışı ve bölgesel kalkınma ihtiyaçlarıyla yeniden alevlendi. Ekonomik güç, stratejik konum ve altyapı kriterleri doğrultusunda belirlenen 19 ilçe, il statüsüne yükselme potansiyeliyle dikkat çekiyor; olası yasayla plaka kodları 82'den başlayarak 100'e ulaşacak ve ülke genelinde dengeli bir idari yapı oluşacak. Yeni il statüsü için yalnızca nüfus yeterli görülmüyor. Ekonomik yapı, ulaşım ağı, kamu kurumlarının varlığı ve bölgesel denge gibi birçok kriter değerlendiriliyor. Son karar ise siyasi irade ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından veriliyor.











İL OLMA POTANSİYELİ YÜKSEK İLÇELER (ALFABEYE GÖRE)

Manisa / Akhisar (82): 180 binin üzerindeki nüfusuyla birçok ilden büyük, zeytin, tütün ve sanayide güçlü.

Antalya / Alanya (83): 361 bin nüfusuyla turizm ve marka değeriyle öne çıkıyor.

Mersin / Anamur (84): 66 bin nüfusuna rağmen tarım ve turizmde kimliği var.

Şırnak / Cizre (85): 163 bin nüfusla tarihi ticaret yollarının merkezi.

Tekirdağ / Çorlu (86): 300 binin üzerindeki nüfusla sanayi üssü potansiyeli taşıyor.

Balıkesir / Edremit (87): 173 bin nüfusuyla tarım ve turizmin kesişim noktası.

Diyarbakır / Ergani (88): 139 bin nüfus, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor.

Konya / Ereğli (89): 156 bin nüfus, tarım ve sanayide aktif.

Muğla / Fethiye (90): 182 bin nüfus ve dünyaca ünlü turizm potansiyeli.

Kocaeli / Gebze (91): 411.800 nüfusuyla birçok ilden büyük; sanayi ve teknolojiyle öne çıkıyor.

Hatay / İskenderun (92): 231 bin nüfus, liman ve sanayi altyapısı güçlü.

Bursa / İnegöl (93): 302 bin nüfusla mobilya üretiminde Türkiye'nin simgelerinden.

Adıyaman / Kahta (94): 134 bin nüfusla turizm ve tarih eksenli gelişme potansiyeli taşıyor.

Adana / Kozan (95): 132 bin nüfus, Çukurova ekseninde tarım, sanayi ve miras değerleriyle donanımlı.

Kırklareli / Lüleburgaz (96): 156 bin nüfus, sanayi ve eğitim altyapısıyla güçlü aday.

Ankara / Polatlı (97): 130 bin nüfus, lojistik ağlarıyla İç Anadolu'nun kapısı olabilir.

Şanlıurfa / Siverek (98): 274 bin nüfusla bölgenin dinamik merkezlerinden biri.

Mersin / Tarsus (99): 356 bin nüfus, tarih boyunca ticaret ekseninde önemli bir yerleşim.

Hakkari / Yüksekova (100): 121 bin nüfus, sınır ticaretinin kritik noktası.