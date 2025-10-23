Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Alanya'da 2017-2020 yılları arasında kaymakamlık yaptığı kente anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'ü makamında ziyaret eden Harputlu, yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Ziyaret, iki yönetici arasında deneyim paylaşımı ve dayanışma mesajlarıyla dikkat çekti.

ÖZTÜRK'TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Manisa Vali Yardımcısı Harputlu'ya teşekkür etti. Öztürk, Harputlu'nun Alanya'ya yaptığı katkılardan dolayı takdirlerini dile getirdi. Öte yandan ziyaretin, iki kaymakam arasında dostane ilişkilerin pekişmesine ve kurumlar arası dayanışmanın güçlenmesine vesile olduğu belirtildi.