Türkiye genelinde ve Alanya'da trafik güvenliğini artırmak amacıyla hazırlanan yeni kanun teklifi, cezaları rekor seviyelere taşıyor. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 36 maddelik düzenleme 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Bu değişiklikler, ölümlü kazaları 2030'a kadar yüzde 50 azaltmayı hedefliyor.

CEZALAR KATLANDI, YAPTIRIMLAR SERTLEŞTİ

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan düzenlemeler kapsamında, kurallara uymayan sürücülere uygulanacak bazı cezalar şöyle:

'Dur' İhtarına Uymamak: 200.000 TL + 60 gün ehliyet geri alma

Düğün Konvoyu ile Yolu Kapatmak: 90.000 TL

Drift Atmak: 140.000 TL + 60 gün ehliyet geri alma

Ambulansa Yol Vermemek: 46.000 TL + 30 gün ehliyet geri alma

Alkollü Araç Kullanmak (3. ihlal): 150.000 TL + 5 yıl ehliyet geri alma

Yetkililer, hedefin 2030 yılına kadar ölümlü trafik kazalarını %50 oranında azaltmak olduğunu ifade etti. Yeni denetim sürecinde vücut kameraları ve yapay zekâ destekli sistemlerin kullanılacağı da açıklandı.

DENETİMLER SIKILAŞACAK

Yeni uygulamayla birlikte özellikle kent merkezlerinde düğün konvoyları, drift yapan araçlar ve ambulanslara yol vermeyen sürücüler yakın takibe alınacak. İçişleri Bakanlığı, trafik denetimlerinin daha etkili hale getirileceğini ve kamu güvenliğinin ön planda tutulacağını açıkladı.