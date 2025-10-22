Türk futbolunun unutulmaz ismi ve Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin Eylül 2025'te Corendon Alanyaspor'a transfer olmasının ardından sık sık ziyaret ettiği Alanya'da kalıcı olarak yerleşme kararı aldı. Bugün kente gelen Hagi, emlak danışmanlarıyla görüşerek gayrimenkul arayışına başladı. Aile, özellikle Çıplaklı ve Cikcilli bölgelerindeki manzaralı modern villalara ilgi gösteriyor.







İANIS'İN TRANSFERİ AİLEYİ ALANYA'YA ÇEKTİ



1998'de İstanbul'da doğan Ianis Hagi, babasının Galatasaray dönemini anımsatan bir hikâyeyle Süper Lig'e döndü. Rangers'tan bedelsiz olarak Alanyaspor'a iki yıllığına imza atan 26 yaşındaki futbolcu, imza töreninde 'Evime, doğduğum yere döndüğüm için mutluyum' demişti. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da törende Gheorghe Hagi'ye forma hediye ederek, 'Hem kulübümüze hem Hagi'ye hayırlı olsun' ifadelerini kullanmıştı. Ianis'in kanatlarda ve forvette oynayabilen yeteneği, turuncu-yeşillilere önemli katkı sağlayacak. Gheorghe Hagi ise oğlunun transferi sonrası Türkiye'ye gelmiş, bazı kulüplerle teknik direktörlük görüşmeleri yapmıştı. Bu gelişme, Hagi ailesinin Alanya'ya bağlanmasını hızlandırdı.









ALANYASPOR CAMİASINDA HEYECAN DORUKTA



Hagi'nin yerleşme planı, Alanya'nın 'sporcu şehri' imajını pekiştirecek bir adım olarak görülüyor. Taraftarlar ve kulüp yetkilileri, efsanenin yakın zamanda mülk satın almasını dört gözle bekliyor. Bölgedeki emlak piyasası da bu arayışla hareketlendi. Ianis'in sahada babasının mirasını sürdürmesi beklenirken, Gheorghe Hagi'nin varlığı Alanyaspor'a ekstra motivasyon katacak gibi görünüyor.

Kaynak: RSS