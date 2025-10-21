Alanya'nın yardımsever ve sevilen isimlerinden iş insanı Mehmet Şahin, iyiliği kalıcı hale getirmek amacıyla kurduğu vakfının tanıtımını 23 Ekim Perşembe günü saat 16.00'da Kültür Merkezi'nde yapacak. Uzun yıllardır hayırsever çalışmalarıyla tanınan Şahin, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmayı, yoksul vatandaşlara yardım etmeyi ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefleyen bu oluşumla 'kurumsal iyilik' anlayışını hayata geçiriyor.











Eylül 2025'te resmi olarak kurulan vakıf, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için ihtiyaç sahibi öğrencilere burs, kırtasiye ve barınma desteği sunmayı hedefliyor. Ayrıca, her yaştan ihtiyaç sahibine sosyal, sağlık ve ekonomik alanlarda yardım eli uzatmayı planlıyor. Mehmet Şahin'in liderliğindeki vakıf, Alanya'da dayanışma ruhunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Şahin, tanıtım toplantısı için gönderdiği davet mesajında, 'İyiliği kurumsal bir yapıya dönüştürerek geleceğe kalıcı bir iz bırakmak istiyoruz. Sizleri aramızda görmekten onur duyarız,' diyerek tüm Alanya halkını etkinliğe katılmaya çağırdı.









GENÇLERİ KORUMA MİSYONU



Vakfın en dikkat çekici hedeflerinden biri, gençleri çağın tehlikelerinden korumak. Uyuşturucu ve sanal kumar gibi zararlı alışkanlıklara karşı farkındalık oluşturmak için uzmanlar eşliğinde seminerler düzenlenecek. Gençlerin spora, sanata ve bilime yönlendirilmesi için projeler geliştirilecek. Bu misyon, vakfın Alanya'nın geleceğine yaptığı en önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. Vakfın yönetim kurulunda Mehmet Şahin'in yanı sıra oğulları Süleyman Arıkan Şahin ve Muharrem Şahin de yer alıyor. Aile, yıllardır sürdürdükleri yardım faaliyetlerini bu vakıf çatısı altında birleştirerek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Güçlü bir mali yapıya sahip olacağı belirtilen vakıf, Alanya'da sosyal sorumluluk projelerine yeni bir soluk getirecek.









GEÇMİŞTEN GELECEĞE İYİLİK KÖPRÜSÜ



Mehmet Şahin, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettirmiş bir isim. SMA hastası çocuklar için yürüttüğü kampanyalar, yaylalara yerleştirdiği ambulanslarla binlerce insana sağlık hizmeti ulaştırması ve eğitim destekleriyle tanınan Şahin, bu vakıfla iyilik çalışmalarını kalıcı bir çatı altına taşıyor. Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenecek halka açık tanıtım toplantısı, bu vizyonun geniş kitlelerle buluşacağı bir platform olacak.







