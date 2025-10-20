Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado ticaretinde köklü bir değişiklik hayata geçiyor. Alanya Ziraat Odası, üreticilerin talepleri doğrultusunda avokadonun artık adet yerine kilogram bazında satılacağını duyurdu. Yeni uygulama, 27 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm pazaryerlerinde ve hallerde yürürlüğe girecek. Alanya Ziraat Odası tarafından yapılan anket sonucunda, üreticilerin büyük bölümü kilo bazlı satış sistemine geçilmesi yönünde görüş bildirdi. Başkan Göktepe, Alanya Hal Dernek Başkanlığı ve Avokado Üreticileri Birliği ile yapılan istişarelerin ardından alınan kararla birlikte, bölgede avokado ticaretinin artık kilogram esasına göre yapılacağını duyurdu.







GÖKTEPE SOSYAL MEDYADAN DUYURDU



Tahir Göktepe, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Değerli üreticilerimiz, geçtiğimiz günlerde avokado alım şeklinin adet veya kilo bazında yapılması konusunda gerçekleştirdiğimiz ankete göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için teşekkür ederiz. Bugün, Alanya Hal Dernek Başkanlığımızda, dernek başkanımız ve Avokado Üreticileri Birlik Başkanımızla yaptığımız istişareler sonucunda; hem üreticilerimizin alın terinin hak ettiği değeri bulması hem de üreticiden tüketiciye tedarik sağlayan paydaşlarımızın daha sağlıklı bir ticaret sürdürebilmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler neticesinde, önümüzdeki hafta Pazartesi günü itibarıyla avokado piyasasının açıklanması ve kilogram bazında fiyat belirlenmesi gerçekleşecektir.'







TİCARETTE YENİ DÜZEN DÖNEMİ



Yeni sistemle birlikte hem üreticilerin emeğinin karşılığını daha adil bir şekilde alması hem de ticarette standartlaşmanın sağlanması hedefleniyor. Ayrıca kilo bazlı fiyatlandırmanın, piyasa dengesini koruyarak alıcı ve satıcı arasındaki güveni artırması bekleniyor.