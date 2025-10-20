İstanbul Şişli'de sosyal medyada yankı bulan ambulansa yol vermeme olayı sonrası harekete geçen İçişleri Bakanlığı, trafik ihlallerine karşı caydırıcı adımlar attı. Bakan Ali Yerlikaya'nın duyurduğu yeni Trafik Kanunu Teklifi ile ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğü araçlarına engel olan sürücülere ehliyet iptaline varan ağır cezalar getiriliyor.



EHLİYETE EL KONULACAK, ARAÇ MEN EDİLECEK

Bakan Yerlikaya, şu anda uygulanan 993 TL'lik para cezasının sürücüler üzerinde yeterince etkili olmadığını vurgulayarak, kamuoyunun da bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. 'Bu bir ihlal değil, hayati bir sorumluluktur' diyen Yerlikaya, vatandaşlara empati çağrısı yaparak ambulansların zamanla yarıştığını hatırlattı.

Yeni Trafik Kanunu Teklifi kapsamında getirilecek cezalar şöyle:

Ambulansa veya geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyen sürücülerin ehliyetine 30 gün süreyle el konulacak.

Bu sürücülerin araçları da aynı süreyle trafikten men edilecek.

Aynı ihlalin 5 yıl içinde ikinci kez tekrarlanması durumunda, sürücünün ehliyeti tamamen iptal edilecek.

İHBARLAR 112'YE YAPILABİLECEK

Bakan Yerlikaya ayrıca vatandaşları da duyarlılığa davet ederek, benzer durumların yaşanması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi. Trafikte ambulans, itfaiye gibi araçların önünün kesilmesinin sadece hukuki değil, vicdani sorumluluk taşıdığına da dikkat çekti.