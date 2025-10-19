Antalya'nın Alanya ilçesinde, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında geniş çaplı elektrik kesintileri uygulanacak. Alanya merkez ve Gazipaşa'nın bazı mahallelerini kapsayan kesintiler, sabah 08.30'da başlayacak ve akşam 16.00'ya kadar sürecek.

BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ELEKTRİK KESİLECEK

Alanya'da yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak: Yeniköy Mahallesi (Muratdamı Sokak), İmamlı Mahallesi (Evliyatepe ve Harçbel Mevkii), Elikesik Mahallesi (Köyiçi Mevkii), Saray Mahallesi (Hafız Ömer, Dereli Hüseyin Hatip Sokak, Yunus Emre), Gazipaşa Ilıca Mahallesi (Kösüler ve Merkez Sokak), Kahyalar Mahallesi (Mehmet Kahya, Mevlana, Burhan Mevkii, 21014 Sokak, Atatürk, D400 Sarıağaç), Karalar, Sugözü, Çamlıca ve Şahinler mahalleleri, Uğrak Mahallesi (D-400 Karayolu). Bu mahallelerdeki kesintiler sabah saat 09.00'da başlayacak ve 16.00'da sona erecek.

YATIRIM ÇALIŞMASI İÇİN DE KESİNTİ YAPILACAK

Yatırım çalışmaları kapsamında da bazı bölgelerde elektrik verilemeyecek. Kesinti yaşanacak mahalleler şu şekilde sıralandı: Akçatı Mahallesi, Kızılcaşehir Mahallesi (Ağzıkara, Yukarı Köy), Oba Kızılcaşehir, Uğurlu Mahallesi (Dibektaş Sokak). Söz konusu mahallelerde elektrik kesintisi 20 Ekim Pazartesi günü saat 09.00 ile 16.00 arasında uygulanacak.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerinin program dahilinde olduğunu belirterek vatandaşları uyardı. Elektrik kesintisinin yaşanacağı saatlerde jeneratörsüz kurum ve işletmelerin gerekli tedbirleri alması istendi. Öte yandan, planlı kesintiler dışında herhangi bir arıza yaşanmaması halinde enerji, belirtilen saatler sonunda tekrar verilecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kesinti takvimine uymaları ve gerekli hazırlıkları yapmaları öneriliyor.