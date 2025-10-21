Alanya'da romantik anlara sahne olan bir evlilik teklifi gerçekleşti. Kentte restoran müdürlüğü yapan M.A. (28), uzun süredir birlikte olduğu E. U.'a (28), Okurcalar Mahallesi açıklarında tüplü dalış sırasında evlilik teklifi yaptı. Çiftin bu özel anları, su altı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Dalış eğitmenleri ve arkadaşlarının da destek verdiği organizasyon, hem romantik hem de unutulmaz bir anıya dönüştü. Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

