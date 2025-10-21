Kulübümüz, Yamaç Paraşütü uçuşları için Alanya Kaymakamlığı ile yapılan protokol doğrultusunda uçuş kontrol hizmeti karşılığında yasal bir şekilde ücret almaktadır. Bu süreç en başından beri Yamaç Paraşütü faaliyeti gösteren şirketlerle birlikte yürütülmektedir. Süreç devam ederken Alanya'da yamaç paraşütü faaliyetlerinin güvenli, düzenli ve kurallara uygun bir şekilde yapılması için S.S. Alanya Yamaç Paraşütü ve Spor Turizmi Geliştirme Kooperatifi kurulmuştur. Sürecin en başından itibaren 20'ye yakın şirket ve yetkilisi Yamaç Paraşütü faaliyetlerinin Alanya'da dünya standartlarını yakalaması, marka değerinin artması için Alanyaspor ile birlikte el ele vermiş ve tepeye ciddi yatırımlar yapmıştır.

Kalkış pisti ve çevresi yaklaşık 1 milyon Euro harcanarak dünyanın ve Avrupa'nın en iyilerinden biri haline getirilmiştir. Tepeye dünya standartlarında kalkış pisti, tuvaletler, su, elektrik ve yol gibi önemli hizmetler yapılmıştır. Bu süreçte 2-3 şirket ise Alanyaspor'un, diğer şirketlerin ve yamaç paraşütü kooperatifinin her türlü faaliyetine sürekli karşı çıkmıştır. Bu şirketlerin bazıları Alanyaspor'un çalışanlarına fiziki müdahaleye kadar gitme cüretinde bulunmuşlardır. Bugüne kadarki tavır ve davranışları, bir düzen ve sistem istemediklerini ortaya koymuştur. Kooperatif ve şirketlerin genel onayı ile yapılan uçuş pisti ve fiyatlandırma gibi konularda sürekli mahkemeye giderek yapılan güzel işleri yavaşlatmak için çaba sarf etmişlerdir. Kulübümüzün amacı bir yandan gelir sağlamak, diğer taraftan da buradaki potansiyeli önümüzdeki yıllarda çok daha iyi noktalara taşıyarak yıllık 50.000 civarında olan uçuş sayısını artırmak, Alanya'nın marka değeri ve tanıtımına katkı yapmaya devam etmektir.

Alanyaspor'un tepeyi aldığı tarihteki durumu ile şu anki durumu net bir şekilde ortadadır. Getirdiğimiz düzenle bu sporun güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapıldığı, Yamaç Paraşütü Kooperatifi ve camia tarafından net bir şekilde her defasında dile getirilmektedir. Yapılan denetimler neticesinde tüm uçuşlar kayıt altına alınmış, uçuş güvenliği arttırılmış, ehliyetsiz ve yetkisiz uçuşlar engellenerek uçuş güvenliği maksimum seviyeye çıkartılmıştır. Daha geçtiğimiz hafta yapılan 38 ülkeden 150'ye yakın sporcunun katıldığı yamaç paraşütü dünya şampiyonası geldiğimiz noktanın en büyük prestijidir. Bu şirketler adına maksadını aşan çirkin açıklamalar yapan şahıs şunu iyi bilmelidir. Tüm yamaç paraşütü faaliyetlerini yasal ve yetkili bir şekilde Alanyaspor Kulübü yapmaktadır. Buna rağmen olayı kişiselleştirip başkanımız Sayın Hasan Çavuşoğlu'na hitaben yaptığı ithamları esefle kınıyoruz. Bu konu Hasan Çavuşoğlu'nun şahsi meselesi ya da işi değildir. Yamaç paraşütü faaliyetleri Alanyaspor bünyesinde, yönetim kurulu üyeleri arasından kurulan bir komite tarafından yürütülmektedir. Mali boyutu da Alanyaspor İktisadi İşletmesi içinde, banka resmi hesapları ve muhasebe marifetiyle resmi olarak sürdürülmektedir.

Bu açıklamalarla ilgili tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Alanya'nın tanıtımı, yamaç paraşütü faaliyetlerinin artması ve sağlıklı bir şekilde devam etmesi için yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.

CORENDON ALANYASPOR KULÜBÜ