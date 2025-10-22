Alanya Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu'nda bir veli tarafından öğretmene yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen darp olayı, Eğitim‑Bir‑Sen Alanya Şubesi tarafından üzüntü ve tepkiyle karşılandı. Açıklamada, 'Eğitim emekçisine uzanan her elin karşısında durmak, yalnızca bir sendikanın değil toplum olarak hepimizin sorumluluğudur' ifadesine yer verildi.







Eğitim-Bir-Sen Alanya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, 'Okullarımız güvenli olmalı, öğretmenlerimiz korunmalı, öğrencilerimiz huzur içinde eğitim almalıdır' denilirken açıklamanın devamında şunlar kaydedildi;



''Eğitimde Şiddete Karşıyız! Alanya'da Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu'nda bir velinin öğretmenimize yönelik gerçekleştirdiği darp olayını üzüntü ve öfkeyle öğrendik. Eğitim emekçisine uzanan her elin karşısında durmak, yalnızca bir sendikanın değil, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Şiddetin bahanesi olmaz. Okullarımız güvenli olmalı, öğretmenlerimiz korunmalı, öğrencilerimiz huzur içinde eğitim almalıdır. Eğitim-Bir-Sen Alanya Şubesi olarak; Öğretmenine sahip çıkan bir eğitim iklimi, Şiddete sıfır tolerans, Fail kim olursa olsun adaletin işletilmesi konusunda sonuna kadar kararlıyız. Bu vesileyle, darp edilen öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Eğitimde şiddete geçit yok!''







