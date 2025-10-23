Alanya'da yerli avokado üretiminin öncü isimlerinden ve Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bir zincir markette Kenya menşeli avokado sattığına dair iddialarla gündeme geldi. Avokado üreticisi Selahattin Uğurkutu'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarda Sevilgen'in ithalatçı olarak göründüğü etiketler, tartışmayı alevlendirdi. Ancak Sevilgen, iddiaları sert bir dille yalanlayarak, olayın bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu savundu.





SEVİLGEN'DEN AÇIKLAMA: 'İTHALAT YETKİM YOK'



Akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Hilmi Sevilgen, iddiaları net bir şekilde reddetti. 2009 yılından bu yana avokado ticaretiyle uğraştıklarını ve yerli üreticilerin ürünlerini Türkiye'nin önde gelen bir zincir marketine pazarladıklarını belirten Sevilgen, 'Marketimizde 'Kenya Hilmi Sevilgen Avokado' etiketiyle bir yanlışlık olmuş. Bu, bir kişi tarafından fotoğraflanıp gündeme taşındı' dedi. Alanya Hal Komisyonu'nda komisyoncu olarak çalıştığını vurgulayan Sevilgen, ithalat yetkisi olmadığını ve Kenya'da şu dönemde avokado üretiminin bulunmadığını ekledi.



Kenya'da avokado üretiminin şubat ayında başlayıp temmuzda sona erdiğini vurgulayan Sevilgen, açıklamasının devamında şunları kaydetti;



''Saygıdeğer üreticilerimiz, biliyorsunuz 2009 yılından bu yana avokado ticareti ile uğraşmaktayız. Siz değerli üreticilerimizin ürünlerini en iyi şekilde pazarlayabilmek için Türkiye'nin önde gelen bir zincir marketi ile çalışmaktayız. Bu zincir markette dün bir yanlışlık yapılmış: 'Kenya Hilmi Sevilgen Avokado' diye. Bunu bir kişi fotoğraflamış ve Alanya ile ülkemizin gündemine taşımış. Öncelikle şunu ifade etmek isterim: Hilmi Sevilgen, Alanya Hal 10 numarada komisyonculuk yapmaktadır. Hilmi Sevilgen'in sıfatı, dışarıdan ürün getirip hal'de satmaya yetmez. Komisyoncu olarak bu ticaretini sürdürebilir. Burada çok büyük bir yanlışlık var. Ayrıca, Kenya'da üretim şubat ayında başlar, temmuz ayında biter. Şu an Kenya'da üretim de yok. Öncelikle bunları bildirmek isterim. Bunun dışında, biliyorsunuz avokado ile ilgili uzun süredir çalışmalarımız var. Avokadonun bu noktalara gelmesinde emeğimiz var ve hiçbir zaman avokadonun dışarıdan ithal edilmesine, uzun yıllardır karşıyız. Hala da karşıyız, özellikle üretim dönemlerinde karşıyız. Üretimin olmadığı dönemlerde bir şey diyemem, gelebilir. Ama bu şekilde bazı kesimlerin, bazı basın yayın organlarının bizim herhangi bir fikrimizi almadan bu şekilde haber yapmaları bizleri üzdü. Bunun yanında üreticilerimize şunu ifade etmek isterim: Kesinlikle Hilmi Sevilgen dışarıdan herhangi bir ürün getirmemiştir. Dediğim gibi, zaten getirip alıp satmaya yetkisi de yoktur çünkü komisyoncu olarak geçmektedir. Biz zaten marketle bu konuyu görüştük. Kendileri özür dilediğini, bu şekilde bir yanlışlık olduğunu ve oradaki personelden kaynaklandığını bizlere ifade etti. İnşallah yarın yazılı bir açıklama istedik. Verirlerse sizlerle paylaşacağız, vermezlerse bilemeyeceğim. Ama bizi seven, bize inanan insanlara ve özellikle üreticilerimize şunu çok rahat bir şekilde belirtmek istiyorum: Hilmi Sevilgen dışarıdan kesinlikle ithal bir ürün getirmemiştir ve satmamıştır. Çünkü biz yerli üretimin yanındayız, hep yerli üretimi desteklemekteyiz. Kendimiz 2010 yılından bu yana üreticilik yapmaktayız. 2014 yılından bu yana avokado birliğinin başkanlığını yürütmeye çalışmaktayız. Sosyal medyadan paylaşım yapan, özellikle habercilere seslenmek istiyorum: Lütfen bu konuyla ilgili biraz daha duyarlı olmanızı, bizlere bir arayıp 'Hilmi Başkan, bu şekilde bir duyumumuz var, nedir bu?' diye sormalarını rica ederim. Üreticilerimize tekrar diyorum: Hem iyi akşamlar diyorum hem rahat olmalarını istiyorum. Biz bu şekilde bir işlem yapmadık. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim.''

Kaynak: RSS