Alanya İHH Arama Kurtarma Ekibi, Serik'te gerçekleştirilen 2 günlük Suda Arama Kurtarma Seviye-2 eğitimine katıldı. Türkiye genelinden toplam 35 kişinin katıldığı eğitimde, su üstü ve su altı arama kurtarma teknikleri uygulamalı olarak öğretildi.

EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLADILAR

İki gün süren eğitim programında katılımcılara; su kaynaklarında arama-kurtarma planlaması, akıntılı sularda müdahale, kurtarma ekipmanlarının kullanımı gibi konularda teorik ve pratik eğitim verildi. Alanya İHH ekibi, eğitim sürecini başarıyla tamamlayanlar arasında yer aldı. Eğitimin sonunda yapılan uygulamalı sınavlarda başarılı olan ekip üyelerine, Suda Arama Kurtarma Seviye-2 sertifikaları takdim edildi.

AFETLERE HAZIRLIK GÜÇLENİYOR

Alanya İHH Arama Kurtarma Sorumluları, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak adına bu tür eğitimlerin büyük önem taşıdığını belirterek, ilerleyen dönemde daha fazla gönüllünün bu eğitimlerden geçirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Öte yandan, eğitim sayesinde ekiplerin sadece Alanya'da değil, bölgesel ve ulusal ölçekte görev yapabilecek yeterliliğe ulaştığı vurgulandı. Eğitim programının, İHH Arama Kurtarma Genel Merkezi koordinasyonunda düzenli olarak devam edeceği bildirildi.