Alanya-Konya kara yolunu kullanan sürücüler, sabah saatlerinde Alacabel Geçidi'nde yılın ilk kar yağışıyla karşılaştı. 1.825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde etkili olan kar, yaklaşık 2 kilometrelik kesimi beyaza bürüdü ve yer yer 2 ila 3 santimetre kalınlık oluşturdu. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları sıfırın altına inerken, yetkililer don ve buzlanma riskine karşı sürücüleri uyardı. Bu gelişme, yaklaşan kış mevsiminin ilk sinyali olarak kaydedildi.

YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Alacabel'e düşen karın bu yılın ilk karı olduğu belirtildi. Kar yağışının kısa süreli olduğu bildirildi ancak önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının bölge genelinde düşmeye devam edeceği aktarıldı. Kar, aynı zamanda yaklaşan kış sezonunun ve beklenen yağışların da habercisi olarak değerlendiriliyor.

ULAŞIMDA AKSAMAYA NEDEN OLMADI

Kar yağışı etkili olmasına rağmen Alanya-Konya kara yolunda ulaşımı engelleyecek bir olumsuzluk yaşanmadı. Karayolları ekiplerinin Alacabel çevresinde devriye gezerek güzergâhı kontrol altında tuttuğu öğrenildi. Güzergâhı kullanacak sürücülerin, özellikle gece ve sabah erken saatlerde buzlanma riskine karşı tedbirli olmaları istendi. Öte yandan, Alanya'dan Konya yönüne seyahat edecek olan vatandaşların, yol durumu ve hava koşulları hakkında güncel bilgileri takip etmeleri önerildi.