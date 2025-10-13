Alanya'nın Konaklı Mahallesi Muhtarı Kerim Şen, yaptığı açıklamada vatandaşların posta bildirimlerini takip etmemesinden yakındı. 'Vatandaşın kapısına postacı gidiyor, evde bulamadığı zaman kapıya bir kâğıt yapıştırıyor. Muhtarlıktan alınız diye ama maalesef vatandaşlarımız çok duyarlı değil, fazla takip etmiyorlar' diyen Şen, Konaklı gibi kalabalık bölgelerde durumun daha vahim olduğunu vurguladı.

MUHTARLIKTAKİ BİRİKİM SORUN YARATIYOR

Muhtarlıkta aylardır bekleyen evrak yığınlarını işaret ederek, 'Konaklı gibi yerlerde mesela şurası 8. ayda alınmayan evraklar. Burası 7. ayda alınmayanlar, burası 6. ayda alınmayanlar. Bu da bu ayki bize gelen veya vatandaşın almadığı evraklar' diye konuştu. Şen, Cumartesi günleri postaneden gelen evrakların da aynı kaderi paylaştığını, dün postaneyle görüşerek bu konuda önlem istediklerini ekledi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: BİLDİRİMLERİ KONTROL EDİN

Şen, özellikle merkez ve büyük mahallelerdeki bu sorunu çözmek için vatandaşa seslendi. 'Biz gerekeni yapıyoruz vatandaşa, buradan çağrımdır. Lütfen kapınıza postacı kağıt yapıştırıp yapıştırmalarını kontrol edin ve mutlaka bunları alın' ifadelerini kullanan muhtar, evrakların resmi işlemler için hayati önem taşıdığını hatırlattı. Konaklı Mahallesi'nde binlerce nüfusun yaşadığı bölgede, bu tür ihmallerin idari süreçleri aksattığını belirten Şen, duyarlılık çağrısını yineledi. Sorun, Alanya genelinde benzer mahallelerde de yaşanıyor.