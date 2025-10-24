Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde aylardır süren su hattı sorunu vatandaşları isyan ettirdi. Mahalle sakinleri, kısa mesafeli içme suyu hattının yenilenmesi için defalarca Antalya Su ve Atıksu İdaresi'ne (ASAT) başvurmalarına rağmen, kurumun hiçbir adım atmadığını belirtiyor. Mahalle halkı, hem telefonla hem de dilekçe yoluyla yaptıkları başvurulardan sonuç alamayınca, çürüyen boruları kendi imkanlarıyla yenilemeye başladı. Ancak yapılan geçici onarımlar, yüksek su basıncı nedeniyle kısa sürede tekrar patlıyor. Vatandaşlar, hem yolların bozulmasından hem de sürekli su israfından dolayı büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getiriyor.



BİR AYDA 30'DAN FAZLA PATLAMA

haberbiz.decom WhatsApp ihbar hattına gönderilen bir videoda, bir mahalle sakini yaşananlara tepki gösterdi. Vatandaş, su hattında yaşanan arızaları gösterdiği videoda şöyle konuştu: 'Yokuştan bu tarafa yaklaşık 30. su patlayışı veya 32 de olabilir. Artık yolumuz kalmadı, yolumuz kalmadı. Bak yapılmış tekrar patlamış. Bak ikinci yerden tekrar patlamış. Daha yeni 2 gün. Sırasıyla biz yaptırdık kendimiz. Biz yaptırdık imkanlarımızla. 3 - 4 bakın işte beşinci patlamış, bir haftadır akıyor bu su. Kendi imkanlarımızla yaptırdık. Şuna bak, evimize artık gidecek yol yok. İşte.' diyerek yaşadıkları mağduriyete isyan ettiler.



'HİZMET YOK AMA FATURA VAR'

Bir başka mahalle sakini ise, ASAT'a sitem ederek şunları söyledi: 'İki ay faturamızı ödemesek anında gelip suyumuzu kesiyor ASAT. Üstüne bir de faiz ve atık su bedeli alıyor. Biz bunları öderken neden hak ettiğimiz hizmeti alamıyoruz? Bunu birisi çıkıp açıklasın.' Avsallar halkı, yıllardır süren bu altyapı sorununun artık çözülmesini ve su hattının kalıcı şekilde yenilenmesini ASAT'tan talep ediyor.