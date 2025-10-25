Alanya’da eski tip sürücü belgesi sahipleri için geri sayım başladı. Yaklaşık 1,9 milyon sürücü, 31 Ekim 2025’e kadar belgelerini yenilemezse, 1 Kasım itibarıyla ehliyetleri geçersiz sayılacak ve yenileme maliyetleri katlanacak. İçişleri Bakanlığı, bu süre içinde yenileme yapanlara sadece 15 lira ücret uygulanacağını, gecikenler içinse ciddi zamlar geleceğini duyurdu.

SÜRE UZATILMAYACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet yenileme sürecinde son tarihin değişmeyeceğini belirterek vatandaşları uyardı. Yerlikaya, “31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen nüfus müdürlüklerinden randevumuzu alalım ve eski belgelerimizi yenileyelim” açıklamasında bulundu. Alanya Nüfus Müdürlüğü’nde son haftalarda yoğunluk yaşanıyor. Sürücüler, randevu.nvi.gov.tr adresinden veya ALO 199 çağrı merkezinden randevu alabiliyor. Randevusuz gelen vatandaşların işlemleri, randevulu başvuruların ardından gerçekleştiriliyor.

ÜCRETLERDE BÜYÜK ARTIŞ

Ehliyetini 31 Ekim’e kadar yenileyenler yalnızca 15 TL ödeyecek. Ancak 1 Kasım’dan itibaren ücretler önemli oranda artacak.

· B sınıfı: 7.438 TL

· A ve F sınıfı: 3.643,10 TL

· Ticari sınıf: 11.235,60 TL

GEREKLİ BELGELER VE TESLİMAT SÜRECİ

Ehliyet yenilemek isteyenlerin başvuru öncesinde bazı belgeleri hazırlaması gerekiyor. Eski tip sürücü belgesi, Yeni kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, 1 adet biyometrik fotoğraf, Sağlık raporu (yetkili kurumlardan, 2 yıl geçerli), 15 TL ödeme dekontu (13 TL değerli kâğıt bedeli + 2 TL vakıf payı).

Randevu gününde işlemler tamamlandıktan sonra yeni tip sürücü belgeleri, PTT kargo aracılığıyla birkaç gün içinde adrese teslim ediliyor. Bu süreçte sürücülere geçici belge verilerek araç kullanmalarına izin veriliyor. Öte yandan, yetkililer, son gün yoğunluğunun yaşanmaması için vatandaşlara işlemlerini erkenden tamamlamaları çağrısında bulunuyor.