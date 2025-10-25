Sağlık Bakanlığı, Alanya'daki aile sağlığı merkezlerinde yeni bir dönemi başlatıyor. Bakan Kemal Memişoğlu'nun Antalya'nın Aksu ilçesinde yaptığı açıklamayla, aile sağlığı merkezlerinde randevulu muayene sistemine geçileceği duyuruldu. Yeni sistemle, sağlık ocaklarında hizmet kalitesinin artırılması ve hasta yoğunluğunun azaltılması amaçlanıyor.

KURUMSAL KİMLİK VE STANDARTLAR GELİYOR

Yeni dönemde aile sağlığı merkezlerinin fiziki şartları ile kurumsal kimliklerinin de yenileneceğini açıklayan Memişoğlu, bu merkezlerin daha modern ve standartlara uygun hale getirileceğini söyledi. Ayrıca Antalya genelinde sağlık yatırımlarının sürdüğünü belirten Bakan, kenti 'sağlık başşehri' yapmayı hedeflediklerini ifade etti. Öte yandan bakanlık tarafından başlatılan yeni uygulamanın, kısa sürede tüm Türkiye'deki aile sağlığı merkezlerinde hayata geçirilmesi planlanıyor.