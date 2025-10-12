Sumud Filosu'nda görev alarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan Alanyalı gönüllüler Alpaslan Arslan ve Hakan Şimşek, yurda dönüşlerinin ardından İHH Alanya Şubesi tarafından organize edilen bir etkinlikle karşılandı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen buluşmada, çok sayıda vatandaş ellerinde Filistin bayraklarıyla destek verdi, 'Gazze yalnız değildir' sloganları atıldı.

ARSLAN: 'ORADA UMUT OLMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK'

Etkinlikte konuşan Alpaslan Arslan, Gazze'de yaşananların insanlığın vicdanını yaraladığını vurgulayarak, 'Bu sadece bir yardım yolculuğu değil, insanlık onuruna sahip çıkma çabasıydı. Orada gördüğümüz tablo tarifsizdi. Biz Filistinli kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstermek istedik. Şimdi burada, Alanya'da halkımızın gösterdiği bu destek, bizim için çok kıymetli,' dedi.

ŞİMŞEK: 'GAZZE'DE SESSİZ BİR ÇIĞLIK VAR'

Sumud Filosu gönüllüsü Hakan Şimşek ise, yaşadıkları deneyimi şu sözlerle paylaştı: 'Orada sessiz bir çığlık yükseliyor. Biz bu çığlığı duyurmak, dünyaya vicdanı hatırlatmak istedik. Alanya'dan bu yolculuğa çıktık, şimdi aynı yerden insanlığa sesleniyoruz: Filistin özgür olana kadar bu dayanışma sürecek.'

DUALARLA TAMAMLANDI

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Gazze'de hayatını kaybeden siviller için dua etti. Etkinlik, barış temennileri ve insani yardımların artarak süreceği mesajlarıyla sona erdi. Öte yandan İHH Alanya Şubesi yetkilileri, Gazze'ye yönelik yardım çalışmalarının devam edeceğini ve bölgeye insani destek ulaştırmak için yeni organizasyonların planlandığını belirtti.