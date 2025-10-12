Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Konaklı Mahallesi açıklarında deniz üzerinde hortum gözlendi. Sarmal yapısıyla dikkat çeken hava sütunu, çevredekilerin cep telefonlarına yansıdı. Olay, bölgede kısa süreli endişe yaratırken, yetkililer hasar olmadığını doğruladı. Meteoroloji, geçiş mevsimlerinde bu tür olayların görülebileceğini belirterek uyarıda bulundu.

KAMERALARA YANSIDI

Farklı noktalardan rahatlıkla izlenen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükselen hortumun bir süre etkili olduğu ve ardından dağıldığı görüldü. Hortumun, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirmesi olası bir tehlikenin önüne geçti.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, hortumun kara ile teması olmadığı ve herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alınmasına gerek duyulmazken, vatandaşlara olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı. Öte yandan, meteoroloji uzmanları deniz üzerinde oluşan bu tür hortumların özellikle geçiş mevsimlerinde görülmesinin normal olduğunu, ancak ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.