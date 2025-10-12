Alanya'daki akaryakıt istasyonları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğiyle köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Tek tip fiyat panosu zorunluluğu getiren düzenleme, tüketiciye şeffaf bilgi sunmayı ve piyasa denetimini güçlendirmeyi amaçlıyor. 31 Aralık 2025'e kadar uyum sağlamayan istasyonlar, idari yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ YILDA EN FAZLA İKİ KEZ YAPILABİLECEK

Yönetmelikteki bir diğer dikkat çeken değişiklik ise akaryakıt tarifelerindeki güncellemelerle ilgili oldu. Buna göre, akaryakıt dağıtım şirketleri bir takvim yılı içinde en fazla iki kez tarife değişikliğine gidebilecek. Onaylanan tarifeler, belirtilen tarihte yürürlüğe girecek ve iptal edilmediği sürece geçerliliğini sürdürecek.

FİYAT BİLDİRİMİ ARTIK STANDARTLAŞIYOR

Yeni düzenleme doğrultusunda, fiyat değişikliklerinin bildirimi de net kurallara bağlandı. Akaryakıt şirketleri, fiyat değişikliklerini Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında EPDK'ya iletmekle yükümlü olacak. Bu bildirimin ardından yeni fiyatlar, ertesi gün itibarıyla geçerli sayılacak.

YAPTIRIMA UĞRAMAMAK İÇİN SON TARİH: 31 ARALIK 2025

Yeni yönetmelik, Türkiye genelindeki tüm istasyonları kapsadığı gibi Alanya'daki akaryakıt istasyonlarını da doğrudan etkiliyor. EPDK, uyum süreci için 31 Aralık 2025 tarihine kadar süre tanıdı. Bu tarihe kadar fiyat panolarında gerekli düzenlemeleri yapmayan istasyonlar hakkında idari yaptırımlar uygulanabilecek.