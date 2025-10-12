Alanya'ya bağlı Kestel Mahallesi, son dönemde hızla artan sinek popülasyonuyla karşı karşıya kaldı. Özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan böcekler, günlük yaşamı sekteye uğratarak evlerin açık alanlarını kullanılamaz hale getirdi. Yerel halk, sorunun yakındaki bir geri dönüşüm tesisinden kaynaklandığını öne sürerken, yetkililerden kapsamlı müdahale bekliyor.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ VE YETERSİZ İLAÇLAMA GÜNDEMDE

Bölgede sineklerin bu denli yoğunlaşmasının arkasında, mahalleye yakın bir noktada faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinin olduğu iddia ediliyor. Tesisten yayılan kokunun ve çevredeki yetersiz ilaçlama çalışmalarının, sinek popülasyonunun kontrolsüz şekilde artmasına neden olduğu öne sürülüyor. Mahalle sakinleri, bu durumun yalnızca bir konfor sorunu değil, aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.

VATANDAŞLAR KALICI ÇÖZÜM İSTİYOR

Kestel'de yaşayan vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak, bölge genelinde kapsamlı ve düzenli ilaçlama yapılmasını talep ediyor. Özellikle yaz aylarının en sıcak dönemine girilirken, sinek sorununa karşı etkin bir mücadele bekleniyor. Mahalle halkı, akşam saatlerini evlerinin açık alanlarında rahatça geçirebilmek için kalıcı bir çözümün bir an önce devreye alınmasını istiyor. Öte yandan, bölgedeki çevresel koşulların iyileştirilmesi ve sineklerin üreme alanlarının kontrol altına alınması yönünde uzun vadeli planlamaların yapılmasının, benzer sorunların tekrar yaşanmaması açısından önemli olduğu ifade ediliyor.