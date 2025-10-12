Alanya'da eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin sonuna yaklaşılırken, nüfus müdürlüklerinde randevu talepleri hızla yükseliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sürenin kesinlikle uzatılmayacağına dair açıklaması, vatandaşları harekete geçirirken, yetkililer erken başvuru çağrısını yineledi. Son günlerde randevu bulmanın zorlaşabileceği uyarısı, Alanya'daki sürücüler arasında hareketliliğe yol açtı.

ALANYA'DA BEKLENEN YOĞUNLUK

Alanya Nüfus Müdürlüğü yetkilileri, son haftalardaki randevu sisteminin doluluğuna dikkat çekerek, 'Ehliyet yenileme işlemi birkaç dakika sürse bile, son günlerde randevu bulmak neredeyse imkânsız olacak. Vatandaşlarımız mağdur olmamak için işlemlerini bir an önce yapmalı' çağrısını yaptı. Yetkililer, sistem kaynaklı yoğunlukların özellikle hafta sonları ve mesai giriş çıkış saatlerinde artacağını vurguluyor.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÇAĞRI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, randevu sisteminde yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla kısa süre içinde başvuru yapılması yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca, randevu sistemine erişimde teknik sorun yaşayan vatandaşlara iletişim kanalları üzerinden destek verileceği bildirildi. 31 Ekim yaklaşırken zaman daralıyor; öte yandan Alanya'daki nüfus müdürlüklerinde oluşabilecek yoğunluk ve randevu sıkıntısına karşı vatandaşların tedbirli davranması öneriliyor.