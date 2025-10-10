Antalya'nın Alanya ilçesinde korsan taşımacılığa karşı kapsamlı bir denetim operasyonu gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Alanya İlçe Trafik ekiplerinin ortak çalışmasıyla başlatılan denetimlerde, özellikle taksi hizmeti veren araçlar mercek altına alındı.

YALI TAKSİ KAVŞAĞI'NDA UYGULAMA YAPILDI

Denetimlerin ana noktalarından biri Alanya'daki Yalı Taksi Kavşağı oldu. Burada durdurulan çok sayıda araç, ruhsat, yolcu taşımacılık belgeleri ve sigorta yönünden kontrol edildi. Ekipler, yasal taşımacılık kurallarına uymayan sürücülere yönelik cezai işlem uyguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, korsan taşımacılık faaliyetlerine müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı. Yasal olmayan yollardan yolcu taşıdığı tespit edilen birçok araca para cezası kesildi.

ESNAFTAN YETKİLİLERE TEŞEKKÜR

Denetimlerin gerçekleşmesinde katkısı olan Ulaştırma Bölge Müdürü Serhan Özhanlı ile Alanya İlçe Trafik ekiplerine, kentte faaliyet gösteren resmi taşımacı esnafı adına teşekkür edildi. Esnaflar, bu tür uygulamaların yasal hizmet sunan taşımacıları koruduğuna dikkat çekti.

DENETİMLER SÜRECEK

Yetkililer, korsan taşımacılıkla mücadeleye yönelik denetimlerin yalnızca bugünle sınırlı kalmayacağını, belirli aralıklarla ve farklı noktalarda devam edeceğini bildirdi. Vatandaşlara da yasal taşımacılık hizmetlerini tercih etmeleri yönünde uyarılarda bulunuldu. Öte yandan, resmi belgeleri olmadan yolcu taşıyan araçların hem yolcu güvenliğini tehdit ettiği hem de haksız rekabete neden olduğu hatırlatılarak, bu tür faaliyetlere karşı toplumun da duyarlı olması gerektiği belirtildi.