Alanya'nın sevilen simalarından Dr. Tahsin Biner, Almanya'nın Köln Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında yaşadığı deneyimi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı. Biner, Alman polisinin yönelttiği sorulara verdiği yanıtla dikkat çekti. Polis, Biner'e 'Nereden geldiniz? Neden geldiniz? Kaç gün kalacaksınız? Dönüş biletiniz var mı?' sorularını yöneltti.

Biner, bu sorular karşısında, 'Antalya Havalimanı'na her gün binlerce turist geliyor. Biz onlara böyle sorular sormuyoruz. Siz neden soruyorsunuz?' diyerek tepki gösterdi. Polisin yanıtı ise kısa bir sessizlikten sonra, 'Arada fark var, bunu sormak zorundayım,' şeklinde oldu.







SOSYAL MEDYADA ÇİFTE STANDART TARTIŞMASI



Biner'in videosunda yönelttiği, 'Türk yetkililer Alman turistlere aynı soruları sorsa ne olurdu?' sorusu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Video binlerce kez izlenirken, kullanıcılar Schengen Bölgesi'nin katı giriş kurallarıyla Türkiye'nin daha esnek yaklaşımını karşılaştırarak Biner'e destek verdi. Alanya'da sağlık ve toplumsal konulardaki duyarlılığıyla tanınan Dr. Biner, bu paylaşımıyla turizmde karşılıklılık ilkesini sorgulayan bir tartışma başlattı.