Antalya'nın Alanya ilçesinde eylül ayında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören mahallelerin muhtarları, yangın sürecinde yürütülen çalışmalardan dolayı Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'e teşekkür etti. Muhtarlar, sağlanan destek ve koordinasyon için Kaymakam Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

YANGINDAN ETKİLENEN MAHALLERİN MUHTARLARI ZİYARETTE BULUNDU

Yangından etkilenen Alifendi, Kocaoğlanlı, Kargıcak, Şıhlar, Yaylakonak ve Gözüküçüklü mahallelerinin muhtarları; Rüştü Vural, Ali Akay, Muammer Asiltürk, Hilmi Türker, Ali Güler ve Nuri Çoşkun, Kaymakam Şakir Öner Öztürk'ü makamında ziyaret ederek, yangın sürecinde yürütülen etkin koordinasyon ve destek çalışmaları için teşekkürlerini iletti.

DESTEK, KOORDİNASYON VE HASAR TESPİTİ ÖNE ÇIKTI

Ziyarette, mahallelerde yaşanan zorlu süreçte devletin sağladığı destek, yangın sırasında ve sonrasında yürütülen koordinasyon ile hasar tespit çalışmalarının hızlı ve etkili biçimde gerçekleştirilmesi ön plana çıktı. Muhtarlar, afet anında yalnız bırakılmadıklarını ve vatandaşların ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verildiğini belirtti.

KAYMAKAMDAN BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Teşekkürleri kabul eden Kaymakam Şakir Öner Öztürk, asıl teşekkürü hak edenlerin yangının ilk anından itibaren büyük bir özveriyle çalışan vatandaşlar ve muhtarlar olduğunu belirtti. Kaymakam Öztürk, gösterilen birlik ve beraberliğin örnek teşkil ettiğini söyleyerek, nazik ziyaretleri ve hizmetleri için muhtarlara teşekkür etti. Öte yandan, Alanya Kaymakamlığı, benzer afet durumlarında da koordinasyonun daha da güçlendirilmesi ve mahalle bazlı desteklerin artırılması yönünde çalışmalarını sürdürüyor.