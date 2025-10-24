Alanya'nın Saray Mahallesi'nde bir otelde konaklayan yabancı uyruklu bir turistin üç gün boyunca kaybolması, otel yönetimini alarma geçirdi. Kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri, turistin bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Otel personeli, binanın asansör kısmından yayılan kötü koku üzerine durumu yetkililere iletti. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, asansör boşluğunda yaptıkları inceleme sonucu kayıp turistin cansız bedenine ulaştı. Turistin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayın kesin nedeni yapılacak incelemeler sonrasında netlik kazanacak. Polis olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: RSS